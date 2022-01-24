В Иране мужчина не мылся почти 70 лет

КИЕВ. 24 января. УНН. В селении Дежгах, Иран, 87-летний Аму Хаджи не мылся десятилетиями. По его мнению, купание приносит неудачи, более того, процедура может убить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.

Детали

Хаджи не мылся в течение 67 лет. Он решил отказаться от процедуры, потому что считает, что купание приносит неудачу и в конце может его убить. Также мужчина пьет воду из луж, не дистиллируя ее.

Питается Хаджи мясом и курит трубку, наполненную навозом.

Специалисты, которые проверили мужа, заявили, что несмотря на отсутствие гигиены, у него нет никаких паразитов в организме.

Профессор Голамреза Молави подозревает, что Хаджи здоров благодаря сильной иммунной системе. Также врачи проверили мужчину на различные формы гепатита и Спида, но нашли только бессимптомную инфекцию трихинеллеза.