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В Тайване заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Китая

В Тайване заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Китая

КИЕВ. 24 января. УНН. В Министерстве обороны Тайваня заявляют, что его воздушную границу нарушили 39 военных самолетов КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Над территорией Тайваня пролетели 34 китайские истребители, четыре самолета, оборудованные системами радиоэлектронной борьбы, а также один бомбардировщик.

Добавим

Эскалация вблизи Тайваня началась во второй половине 2021 года, когда КНР увеличила военное присутствие в регионе.

Источник: УНН
Теги: Китай, Тайвань
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