Под Одессой в авто нашли мертвого чиновника

КИЕВ. 24 января. УНН. В пригороде Одессы обнаружили мертвого чиновника, он был в машине с порезанными венами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

Отмечается, что в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса — Киев, нашли автомобиль Volkswagen.

В салоне, на водительском сиденье, был мертвый мужчина, у него были порезаны вены. Рядом лежали окровавленные ножницы.

Сообщается, что погибший — житель города Болград (Одесская обл.) Дмитрий Кукол, 1980 г. р.

Он был заместителем начальника Главного управления Держгеокадастра в Одесской области — начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.