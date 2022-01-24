Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,0055  EUR: 32,11 -0,0048 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
32760

Под Одессой в авто нашли мертвого чиновника

Под Одессой в авто нашли мертвого чиновника

КИЕВ. 24 января. УНН. В пригороде Одессы обнаружили мертвого чиновника, он был в машине с порезанными венами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

Отмечается, что в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса — Киев, нашли автомобиль Volkswagen.

В салоне, на водительском сиденье, был мертвый мужчина, у него были порезаны вены. Рядом лежали окровавленные ножницы.

Сообщается, что погибший — житель города Болград (Одесская обл.) Дмитрий Кукол, 1980 г. р.

Он был заместителем начальника Главного управления Держгеокадастра в Одесской области — начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, самоубийство, чиновник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.