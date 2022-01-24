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NYT: США рассматривает возможность размещения в Европе военных

NYT: США рассматривает возможность размещения в Европе военных

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Решение, как ожидается, примет уже на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу вторжения России в Украину.

В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают командирования до 5 тысяч военнослужащих стран Восточной Европы с возможностью десятикратного увеличения их численности, если ситуация ухудшится.

В издании подчеркивают, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывания дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден
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