ФК “Челси” вышел победителем из лондонского дерби

КИЕВ. 24 января. УНН. В рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги “Челси” на домашнем поле обыграл “Тоттенхэм” (2:0), передает УНН со ссылкой на сайт “синих”.

Детали

Счет в матче был открыт только после перерыва. Более того, болельщикам “синим” пришлось переживать, поскольку в первом тайме Гарри Кейн отправил в сетку мяч, который был отменен из-за нарушения правил с его стороны против Тьяго Силвы.

Всего через две минуты после возобновления игры Хаким Зиеш блестящим ударом вывел свою команду вперед, и после этого вопрос об исходе встречи больше фактически не стоял. Марокканец по идеальной траектории закрутил мяч с линии штрафной точно в девятку ворот Уго Льориса, оставив опытного голкипера не у дел.

Вскоре Тьяго Силва, воспользовавшись подачей со стандарта Мейсона Маунта, головой отправил в ворота гостей второй мяч, вновь забив “шпорам” в рамках АПЛ — 2:0.

Дополнение

Для “Тоттенхэма” это первое фиаско под руководством Антонио Конте — седьмая ступенька. “Челси” остались на третьей ступени.