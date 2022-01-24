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Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу

Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинка Аннамари Данча вышла победительницей из этапа Кубка Европы по сноубордингу, который проходит в Буковеле, информирует УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

Детали

Спортсменка оказалась лучшей в параллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте.
В полуфинале Данча опередила итальянку Элизу Каффонт, а в “золотом” финале швейцарку Ксению Шпьорри.

Отметим, что всего на этапе Кубка Европы соревновались 46 сноубордисток. До этого Данча в последний раз получила награду такого сорта в прошлом сезоне, на этапе в Ленцерхайде.

Дополнение

Для украинки это первое “золото” на уровне Кубка мира или Европы в сезоне 2021/22. До этих соревнований Данча стала 2-кратной чемпионкой Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт
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