Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинка Аннамари Данча вышла победительницей из этапа Кубка Европы по сноубордингу, который проходит в Буковеле, информирует УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

Детали

Спортсменка оказалась лучшей в параллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте.

В полуфинале Данча опередила итальянку Элизу Каффонт, а в “золотом” финале швейцарку Ксению Шпьорри.

Отметим, что всего на этапе Кубка Европы соревновались 46 сноубордисток. До этого Данча в последний раз получила награду такого сорта в прошлом сезоне, на этапе в Ленцерхайде.

Дополнение

Для украинки это первое “золото” на уровне Кубка мира или Европы в сезоне 2021/22. До этих соревнований Данча стала 2-кратной чемпионкой Украины.