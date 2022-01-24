Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 352 млн человек

КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 352 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 352,065,613 человек, из них выздоровел 279,793,031 человек. Количество умерших возросло до 5,614,544.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (71 925 931), Индия (39 543 328), Бразилия (24 044 437), Франция (16 692 432), Великобритания (15 859 288), Россия (11 108 191), Турция (10 947 129), Италия (9 923 678), Германия (8 717 145) Испания (8 975 458) и Аргентина (7 862 536).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (889 197), Бразилии (623 145) и Индии (489 896).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 857 455 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 99 215 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.