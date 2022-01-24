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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 24 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., А также гранатометов различных систем.

Вблизи Попасной российские наемники 2 раза совершали обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

На окраинах Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, ООС
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