С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить “ковидную тысячу” на лекарства

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на “ковидную” тысячу лекарства. Об этом шла речь на заседании правительства 19 января, пишет УНН.

Детали

Лица от 60 лет смогут приобрести на “ковидную” тысячу как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Цитата

“Когда именно вы оформили карту — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет”, — написал он.