Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,0055  EUR: 32,11 -0,0048 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
16095

С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить “ковидную тысячу” на лекарства

С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить “ковидную тысячу” на лекарства

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на “ковидную” тысячу лекарства. Об этом шла речь на заседании правительства 19 января, пишет УНН.

Детали

Лица от 60 лет смогут приобрести на “ковидную” тысячу как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Цитата

“Когда именно вы оформили карту — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет”, — написал он.

Источник: УНН
Теги: лекарства
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.