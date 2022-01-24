Погода: в Украине ожидается снег

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в большинстве южных и восточных областей ожидается снег. Температура 4-6 градусов мороза днем и до 10 градусов ночью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Температура воздуха составит:

— на западе страны днем -4 -7 градусов, а ночью -7 -10 градусов;

— в северных областях днем -4 -7 градусов, ночью -6 -9;

— в центральных областях днем -3 -6 градусов, ночью -5 -8;

— в восточных областях днем -3 -6 градусов, а ночью -5 -8;

— на юге страны днем -2 -5 градусов, ночью -4 -7.

Сегодня в Киеве без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.