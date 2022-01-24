Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на утро понедельника, 24 января, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Победы, Академика Палладина на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Борщаговской, Елены Телиги и на Владимирском спуске.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Щусева, Маршала Рыбалко, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Игоря Сикорского и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Освободителей, Соборности.

Движение на мостах Дарницком, Северном, Патона — затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

Сегодня в Киеве без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.