Умер модельер Тьерри Мюглер

КИЕВ. 24 января. УНН. Французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Instagram, пишет УНН.

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"Мы с опустошенностью сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в сообщении.

Агент Мюглера заявил AFP, что модельер скончался от "естественных причин".

Справочно

Тьерри Мюглер начал карьеру в 1970-х годах. В 1973 году Мюглер создал свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris. Основными ее доминантами стали мотивы пятидесятых годов с характерным акцентом на талии, а также строгость и четкость форм, свойственная моде сороковых. Эти ретро-элементы модельер наполнил современным звучанием, придав образам агрессивной сексуальности и преувеличенной женственности, что стало характерным для его стиля.

В начале 1990-х Мюглер выпустил ставший популярным парфюм Angel. Мюглер руководил производством одежды prêt-à-porter "Тьерри Мюглер" до 2002 года, когда компания стала испытывать проблемы, а парфюмерной студией — до 2013 года. 2015 этот дизайнер выпустил первую коллекцию сумок под своим именем.

Мюглер создавал костюмы для выступлений Цирка Дю Солей, в 2009 году он стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.