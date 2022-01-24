На Одесской трассе произошло ДТП с пострадавшими: движение затруднено

КИЕВ. 24 января. УНН. На автодороге Киев - Одесса произошло ДТП с пострадавшими при участии грузовика. Возможно осложнение движения в направлении города Киев, предупредили в патрульной полиции Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими при участии двух транспортных средств. Возможно осложнение движения в направлении города Киев", - говорится в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что легковушка "влетела" под грузовик.

Указано, что все обстоятельства происшествия выясняются.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-ноябре в Украине произошло 170 972 ДТП, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 22 456 ДТП- с травмированными (-6,1%), в которых погибло 2926 человек (-8,5%) и 27 296 человек получили травмы (-6,9%).