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Лукашенко приказал усилить охрану границы с Украиной из-за “вызовов и угроз”

Лукашенко приказал усилить охрану границы с Украиной из-за “вызовов и угроз”

КИЕВ. 24 января. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году. В решении говорится об усилении охраны границы с Украиной, сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

Белорусское агентство сообщает, в Государственном пограничном комитете рассказали, что в 2022 году основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

“Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных — повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве”, — подчеркнули в Госпогранкомитете РБ.

В планах также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе.

“Органами пограничной службы, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные”, — добавили в ведомстве.

Контекст

На фоне информации о возможном полномасштабно вторжении Российских войск в Украину, в Беларуси планируется проведение военных учений армий Союзного государства. В Беларусь прибывают российские военные, а начала учений запланировано на 9 февраля и часть из них будет проходить недалеко от границы с Украиной. 

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, Беларусь
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