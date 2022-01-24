У входа в больницу в Киеве нашли застреленного мужчину

КИЕВ. 24 января. УНН. Возле одной из столичных больниц в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в городе Киеве.

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“Действительно, произошло такое событие. Поступило сообщение на 102, что на площадке у входа в больничное заведение по улице Харьковское шоссе лежит мужчина с огнестрельным ранением. Мужчина около 50 лет”, — сообщил собеседник агентства.

Детали

По данным правоохранителей, на месте работала следственно-оперативная группа. Других деталей, в частности, относительно оружия и открытое ли производство, сообщить пока не смогли.

Добавим

Ранее в СМИ появилась информация о том, что событие произошло ночью 24 января на крыльце туберкулезной больницы. По информации СМИ, мужчина совершил самоубийство.