Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,0055  EUR: 32,11 -0,0048 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Согласительный совет ВР
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
25755

У входа в больницу в Киеве нашли застреленного мужчину

У входа в больницу в Киеве нашли застреленного мужчину

КИЕВ. 24 января. УНН. Возле одной из столичных больниц в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в городе Киеве.

Цитата:

“Действительно, произошло такое событие. Поступило сообщение на 102, что на площадке у входа в больничное заведение по улице Харьковское шоссе лежит мужчина с огнестрельным ранением. Мужчина около 50 лет”, — сообщил собеседник агентства.

Детали

По данным правоохранителей, на месте работала следственно-оперативная группа. Других деталей, в частности, относительно оружия и открытое ли производство, сообщить пока не смогли.

Добавим

Ранее в СМИ появилась информация о том, что событие произошло ночью 24 января на крыльце туберкулезной больницы. По информации СМИ, мужчина совершил самоубийство.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, огнестрельное оружие, больницы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.