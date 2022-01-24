ДТП с грузовиком на Одесской трассе: погибли четыре человека

КИЕВ. 24 января. УНН. В результате ДТП на автодороге Киев - Одесса, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киевской области.

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“Сегодня, 24 января, в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса“ 37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz, что находился на обочине дороги. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли”, — сообщили в полиции подробности ДТП.

Детали

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает следственное управление полиции Киевской области. После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию событию.

Дополнение

Сначала сообщалось, что в этом ДТП на автодороге Киев - Одесса были пострадавшие. Возможно осложнение движения в направлении города Киев, предупредили в патрульной полиции Киевской области.