Тремя городами Украины прокатилась очередная волна "минирований"

КИЕВ. 24 января. УНН. В Кривом Роге поступило сообщение о "заминировании" всех школ, в Черкассах колледжа, а в Николаеве, в том числе двух школ и мэрии, передает УНН.

Пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк сообщила журналисту УНН, что сегодня поступало сообщение о "заминировании" в Черкассах Черкасского художественно-технического колледжа.

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"Взрывоопасных предметов, подозрительных веществ обнаружено не было. Информация не подтвердилась", - сказала Вовк.

Детали

В Николаеве поступило сообщение о минировании двух школ, офиса предприятия "Нибулон" и мэрии.

"Поступало сообщение о заминировании двух школ, офиса предприятия "Нибулон", помещения мэрии. Сейчас идет проверка", - рассказали в полиции Николаевской области.

Кроме того, в Кривом Роге "заминировали" все школы.

В полиции Днепропетровской области журналисту УНН подтвердили, что утром поступали сообщения о "заминировании" всех школ.

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"Было сообщение (о заминировании - ред.). Продолжается проверка", - сказали в полиции.

Дополнение

На позапрошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Минирования продолжились и на прошлой неделе.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.