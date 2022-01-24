BBC: Австралия эвакуирует членов семей своих дипломатов в Украине

КИЕВ. 24 января. УНН. Австралия выдала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине. Об этом сообщила в понедельник российская служба BBC, пишет УНН.

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"Правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине", - сказано в сообщении.

Детали

Сообщается также, что гражданам страны рекомендовано не ездить на Украину, а тем, кто уже там, - покинуть страну за свой счет.

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Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Сообщение поступило после того, как США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время”.

Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и “возможности преследования граждан США”.

Украина такие решения считает преждевременными.