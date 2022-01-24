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Безбилетный пассажир пережил 11-часовой перелет в колесной нише из Африки в Европу

Безбилетный пассажир пережил 11-часовой перелет в колесной нише из Африки в Европу

КИЕВ. 24 января. УНН. Безбилетного пассажира нашли живым в нише переднего колеса грузового самолета, что следовал из Южной Африки в Нидерланды. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Власти обнаружили человека, который прятался после того, как самолет приземлился в амстердамском аэропорту Схипхо. Он был доставлен в больницу в стабильном состоянии, сообщил ABC News представитель голландской полиции.

Имя мужчины не разглашается. Его возраст и национальность неизвестны.

Грузовой рейс летел 11 часов из Йоханнесбурга в Амстердам с остановкой в Найроби. По словам представителя голландской полиции, неясно, как в самолет мог забраться пассажир. Там выдвинули предположение, что это могло случиться на шасси самолета в Южной Африке или Кении.

Расследование инцидента продолжается.

Добавим

Безбилетные пассажиры редко выдерживают длительные полеты из-за низких температур и низкого уровня кислорода на больших высотах.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Африка
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