Безбилетный пассажир пережил 11-часовой перелет в колесной нише из Африки в Европу

КИЕВ. 24 января. УНН. Безбилетного пассажира нашли живым в нише переднего колеса грузового самолета, что следовал из Южной Африки в Нидерланды. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Власти обнаружили человека, который прятался после того, как самолет приземлился в амстердамском аэропорту Схипхо. Он был доставлен в больницу в стабильном состоянии, сообщил ABC News представитель голландской полиции.

Имя мужчины не разглашается. Его возраст и национальность неизвестны.

Грузовой рейс летел 11 часов из Йоханнесбурга в Амстердам с остановкой в Найроби. По словам представителя голландской полиции, неясно, как в самолет мог забраться пассажир. Там выдвинули предположение, что это могло случиться на шасси самолета в Южной Африке или Кении.

Расследование инцидента продолжается.

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Безбилетные пассажиры редко выдерживают длительные полеты из-за низких температур и низкого уровня кислорода на больших высотах.