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В Кремле не исключают новых контактов Байдена и Путина

В Кремле не исключают новых контактов Байдена и Путина

КИЕВ. 24 января. УНН. Новые контакты президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет", - сказал Песков.

Детали

По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Добавим

Ранее в Белом Доме заявили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна, но решений еще не принято.

В конце декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новых встреч президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пока что не планируется.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Позже Байден во время общения с журналистами анонсировал новый разговор с Путиным. Он отметил, что надеется в ближайшее время провести диалог. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил об отсутствии приблизительных прикидок по срокам нового разговора двух лидеров.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, переговоры, Дмитрий Песков
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