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Новости: УНН-Одесса
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В Одессе "заминировали" все школы и торговые центры

В Одессе "заминировали" все школы и торговые центры

ОДЕССА. 24 января. УНН. Неизвестный 24 января сообщил в правоохранительные органы о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и торговых центрах Одессы, пишет УНН.

В школах и торговых центрах правоохранители проводили эвакуацию людей.

После этого на месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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