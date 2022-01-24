В Одессе "заминировали" все школы и торговые центры

ОДЕССА. 24 января. УНН. Неизвестный 24 января сообщил в правоохранительные органы о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и торговых центрах Одессы, пишет УНН.

В школах и торговых центрах правоохранители проводили эвакуацию людей.

После этого на месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.