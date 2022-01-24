Новости: УНН-Одесса
24 января 2022, 15:09 • Дмитрий Нечаев • 9810
В Одессе "заминировали" все школы и торговые центры
ОДЕССА. 24 января. УНН. Неизвестный 24 января сообщил в правоохранительные органы о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и торговых центрах Одессы, пишет УНН.
В школах и торговых центрах правоохранители проводили эвакуацию людей.
После этого на месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.
Источник: УНН
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