В Кремле заявили, что активность НАТО "не может игнорироваться российскими военными"

КИЕВ. 24 января. УНН. Увеличение контингента и стягивание сил и средств НАТО на восточный фланг происходит якобы не из-за действий России и “усиливает напряженность”. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал представитель Кремля.

"Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют", - считает Песков.

Детали

По его мнению, упомянутому им росту напряженности в сфере безопасности способствует и "информационная истерика", якобы исходящая из самого НАТО и в частности США.

Песков также заявил, что активность НАТО у границ России не может игнорироваться российскими военными.

"Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - сказал представитель Кремля.

Контекст

Ранее сегодня Альянс опубликовал заявление, в котором сообщалось о том, что союзники по НАТО приводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и реактивные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону в условиях, когда Россия продолжает наращивать свои военные силы в Украине и вокруг нее.