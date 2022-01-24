Неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе немецкого университета: несколько человек ранены

КИЕВ. 24 января. УНН. Полиция Германии сообщила, что несколько человек получили ранения в юго-западном университетском городке Хайдельберг, информирует УНН.

Детали

По сообщению полиции в Twitter, на место происшествия в Нойенхаймер-Фельд в Гейдельберге прибыло большое количество полицейских и служб экстренной помощи.

"Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после инцидента в лекционном зале погиб стрелок.

Пока другие подробности трагедии неизвестны.