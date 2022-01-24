Угольное дело: в ГБР заявили, что Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта

КИЕВ. 24 января. УНН. Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко, который является подозреваемым по угольному делу, до сих пор не сдал загранпаспорта. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

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"... подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данную обязанность подозреваемый не выполнил", - сообщили в ГБР.

Ранее

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напоминаем

20 декабря 2021 года пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Порошенко П. А., сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (Содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

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