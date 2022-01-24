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Новым президентом ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса, РФ пока не получила место вице-президента

Новым президентом ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса, РФ пока не получила место вице-президента

КИЕВ. 24 января. УНН. Нидерландского сенатора Тини Кокса избрали новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в понедельник сообщил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Цитата:

“Президентом ПАСЕ избран Тини Кокс. Кокс набрал 164 голоса, Мезенцева 80”, — написал Гончаренко в Telegram.

Детали

Ранее главу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ.

"Россия подала на вице-президента ПАСЕ Петра Толстого. Его кандидатура опротестована нашими совместными усилиями, поэтому в отношении него будет отдельное голосование (...) Пока пролетел. При необходимых 20 голосах, мы набрали 54 голоса против Петра Толстого. Завтра утром будет финальное голосование по нему. Но как минимум пока - он не вице-президент", - добавил позже Гончаренко.

Во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия российской делегацииоспорили дважды.

Что было ранее

Накануне украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ
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