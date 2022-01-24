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Новости: УНН-Одесса
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Гололедица затруднила движение на дорогах Одесской области

Гололедица затруднила движение на дорогах Одесской области

ОДЕССА. 24 января. УНН. В юго-западной части Одесского региона гололедица создает аварийные ситуации, нарушая движение. В Болградском районе Одесской области спасатели помогали изъять с обочины три автомобиля. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

На пятом километре автодороги "Болград-Арциз" произошла аварийная ситуация. Из-за гололеда водители не справились с управлением и взлетели в кювет. На обочине застряли легковые автомобили Mitsubishi Carisma, Chevrolet Aveo и микроавтобус Ford Transit. Спасатели вытащили транспорт на проезжую часть.

В Службе автомобильных дорог Украины в Одесской области сообщают, что ситуация на трассах региона стабильная. На дорогах дежурят около 350 единиц спецтехники.

По данным Службы, после 11:00 24 января осадки ожидаются в центральной части Одесской области. После 20:00 – на территории всего региона.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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