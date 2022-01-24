Spiegel узнал о намерениях ЕС расширить "крымские" санкции против России

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский союз хочет ввести дополнительные санкции против России за аннексию Крыма, узнало немецкое издание Der Spiegel, пишет УНН.

По сообщению, речь идет о включении в санкционный список еще 5 лиц и организаций, указывает Der Tagesspiegel.

Цитата:

"По информации Spiegel, ЕС хочет ввести дополнительные санкции против России из-за аннексии Крыма. У федерального правительства сначала были оговорки, но теперь они хотят договориться в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Детали

По сообщениям, на прошлой неделе в рабочей группе несколько государств-членов ЕС призвали добавить еще пять человек и организаций в санкционный список Евросоюза. Толчок, как указано, поступил из Литвы, Болгарии, Румынии и Дании, среди прочих.

После консультаций с Министерством иностранных дел в Берлине представитель Германии в рабочей группе, как отмечается, получил добро на дополнительные санкции. Как это происходит, пока неизвестно и, вероятно, не стоит сообщать об этом публично. Путина хотят оставить в неведении относительно последствий его действий, цитирует Spiegel неназванного дипломата ЕС.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.