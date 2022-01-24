В Украине обнаружили новый случай полиомиелита у маленького ребенка

КИЕВ. 24 января. УНН. Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. У нее зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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"Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. Симптомы появились 13 декабря 2021 года во время пребывания в учреждении здравоохранения из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (ослабление двигательной активности мышц ног)" - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что образцы биоматериалов ребенка были направлены в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

"24 января 2022 года там подтвердили наличие полиовируса (тип 2) в образцах. Образец от больного подобный тем, что были уже определены осенью прошлого года в Ровенской области", - отмечается в сообщении.

Со слов мамы больного ребенка, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

В Минздраве напоминают, что лекарств от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

Дополнение

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Украине с начала 2021 года, полиомиелит определен у 20 детей.

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован в 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Впоследствии в Минздраве сообщили, что в Ровенской области назначили дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, а невакцинированных детей не должны были допускать к обучению.

“Уровень иммунизации детей от полио является недостаточным. Лишь 53% малышей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же имеем результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это как вспышку, и вирус имеет связь с вирусами афганско-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане”, — заявил тогда заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Указано, что при таких темпах вакцинации (53%) “до конца года без принятия дополнительных мер добиться нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся”.