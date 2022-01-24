Венгрия не планирует эвакуировать посольство в Украине: не верит, что Россия нападет

КИЕВ. 24 января. УНН. Венгрия на данный момент не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины. Об этом сказал журналистам в понедельник в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на Hirado.hu.

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“Отвечая на вопрос журналистов, министр сообщил, что пока не планируется эвакуация дипломатов и членов семей посольства Венгрии в Киеве, а изменения в советах касательно путешествий не обсуждаются”, — пишет портал.

Детали

По его словам, оценки ситуации в Украине якобы “не полностью совпадали” у союзников по НАТО, а также “не было полного консенсуса по возможным мерам” касательно России.

Также Сиярто заявило, что его правительство выступает против любых действий, которые могут привести к обострению ситуации, но в то же время поддерживает дипломатические усилия, меры по поиску переговорного урегулирования конфликта и “прямые переговоры вместо разъяснительной работы”.

“Однако хорошо бы положить конец всякой истерии”, — заявил он.

Контекст

Ряд государств сегодня сообщили о планах эвакуировать своих диппредставителей или сократить миссии в Украине.

Это произошло после того, как Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение через постоянные усилия России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Госдепа и считают его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.