Новые протесты против переворота в Судане: два человека ранены, полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 24 января. УНН. Тысячи суданцев вышли в понедельник на улицы столицы Хартума и других городов, заявили активисты, продолжая протесты, которые потрясли страну после военного переворота три месяца назад. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в нескольких местах столицы, в том числе в районе укрепленного президентского дворца, где, по словам активистов, произошли столкновения во время предыдущих акций протеств после переворота 25 октября.

По данным продемократического движения, в понедельник протестующие, в основном молодые люди, прошли маршем по улицам Хартума и его города-побратима Омдурмана. Движение заявило, что протесты также прошли в других частях страны, в том числе в провинциях Кассала, Красное море, Джазира и в неспокойном регионе Дарфур.

Активист Назим Сираг заявил, что двое протестующих получили огнестрельные ранения в Хартуме. О погибших в понедельник не сообщалось.

По данным местной медицинской группы, более 70 человек были убиты и сотни получили ранения в результате протестов после переворота.

Дополнение

Судан был политически парализован после переворота. Беспорядки еще больше обострились после отставки в начале этого месяца премьер-министра Абдаллы Хамдока.

Хамдок подал в отставку в начале этого месяца, сославшись на неспособность достичь компромисса между генералами и продемократическим движением. Он был восстановлен в должности в ноябре в результате соглашения с военными, которое разозлило продемократическое движение.

Миссия Организации Объединенных Наций за последние две недели провела отдельные консультации с суданскими противоборствующими группировками, пытаясь найти выход из кризиса.