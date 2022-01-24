В НАБУ убеждают, что не получают средства от иностранцев

КИЕВ. 24 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не финансируется из-за рубежа, а получает средства исключительно из государственного бюджета Украины, передает УНН.

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“Финансирование за счет любых других источников запрещено законом, кроме случаев, предусмотренных международными договорами Украины или проектами международной технической помощи (статья 24 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1698-VII „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“). С момента образования в рамках проектов международной технической помощи НАБУ получали помощь лишь в натуральной форме в виде оборудования, снаряжения, обучение и т. д”, - отмечают в антикоррупционном бюро.

Детали

В то же время только в прошлом году НАБУ получило от посольства США более 3 млн долларов, которые, как отмечают сыщики, были потрачены среди прочего на аренду стрелковых комплексов, спортивных залов, аудиторий, бассейнов, обеспечения услуг языкового перевода и покупку автомобилей.

К слову, объявленный в ноябре прошлого года тендер на языковой перевод стоимостью почти 5 млн грн продолжается до сих пор — НАБУ никак не может определиться с победителем, а участники жалуются друг на друга. В 2020 году НАБУ также объявляло тендер на языковой перевод стоимостью 9 млн грн, договор подписало более 4 млн грн, а потом изменило условия договора, снизив стоимость до 2,3 млн грн. При этом победитель тендера (ФЛП Шевченко Людмила Михайловна) имела в частности перевести материалы детективов на македонский язык, существование которого слависты не признают, а называют диалектом болгарского языка, который и так был в перечне языков, определенных тендером НАБУ.

С пользованием стрелковыми тирами в НАБУ тоже вышло не по плану. Из трех объявленных тендеров состоялся только один на сумму 267 тыс. грн. Вместо этого на покупку авто бюро потратило в прошлом году по меньшей мере 4,6 млн грн.

Отметим, что во всех случаях плательщиком услуг и товаров определено НАБУ, а следовательно можно допустить, что помощь на эти цели посольство США предоставляло в денежной форме, а не натуральный, как утверждают в НАБУ. И такая форма сотрудничества, похоже, предусматривается соглашением между Украиной и США, согласованным в свое время премьер-министром Арсением Яценюком и подписанным Арсеном Аваковым, на которое ссылается НАБУ как основание внешнего финансирования.

В указанном соглашении есть интересная деталь: прогресс определенных правительствами двух стран программ должно подтверждаться повышением уровня общественного доверия к правоохранительным органам в Украине. Но за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

Европейский аудитор Юхан Партс, в свою очередь, заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

К слову

Сегодня, 24 января, стало известно, что Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.