Байден сегодня обсудит с европейскими лидерами ситуацию вокруг напряженности между Россией и Украиной

КИЕВ. 24 января. УНН. Белый дом сообщил, что в понедельник президент США Джо Байден обсудит с европейскими лидерами напряженность в отношениях между Россией и Украиной, что сохраняется, в том числе наращивание российской военной мощи на границах Украины. Об этом пишет агентство Reuters, информирует УНН.

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"Байден поговорит с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время видеовызова", - говорится в сообщении.

Звонок начнется около 15:00 за Вашингтоном (22:00 по Киеву).

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что вторжение в Украину приведет к кровавой битве, что будет напоминать "новую войну в Чечне".

"Вторжение в Украину с российской точки зрения будет насильственным и кровавым делом, — заявил Джонсон журналистам во время посещения больницы в Милтон-Кинсе, Англия. - Я думаю, что людям в России очень важно понять, что это может быть новая Чечня".