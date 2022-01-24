Угроз функционированию национальной экономики нет - Шмигаль

КИЕВ. 24 я нваря. УНН. Угроз функционированию национальной экономики Украины на сегодня нет. Об этом заявил премьер-мингистр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

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"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления, других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике, на сегодняшний день нет", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, на сегодня в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов - 30 млрд, и больше 100 млн долларов на счетах золотовалютных запасов.

"Это позволяет нам совершенно четко совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на валютном рынке. Курс доллара на сегодня 28,3, то есть есть валютный коридор, в котором он колеблется, и это - один из основных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал премьер.

Он сообщил также, что по состоянию на сегодня на Едином казначейском счете 55 млрд 115 млн грн, из них 19 485 - это гривны, и 35 млрд 630 млн это валютный эквивалент в гривнах.

"Все основные платежи скорее всего состоятся в сентябре месяце, к этому времени помесячно нагрузка по внешним выплатам является абсолютно умеренной на бюджет Украины. Всего с сегодняшнего дня до сентября в районе 7,6 млрд грн", - сказал он.