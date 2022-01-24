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Украина не видит активного выезда сотрудников посольств, речь только о трех странах - Данилов

Украина не видит активного выезда сотрудников посольств, речь только о трех странах - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 24 января. УНН. Украина на сегодня не видит активного выезда сотрудников дипломатических учреждений. Об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На сегодня мы имеем информацию о трех посольствах. Речь о трех странах. 49 стран не принимают участия в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется, что касается граждан, которые находятся на территории нашей страны”, — сказал Данилов, уточнив позже, что речь о США, Австралии и Великобритании.

“Единственное, могу сказать, что была большая дезинформационная волна относительно того, что сотрудники дипучреждений РФ массово покидают нашу страну. Мы этого не видим. Мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодня сотрудников дипломатических посольств”, — отметил он.

Детали

Секретарь СНБО добавил, что Евросоюз сегодня проинформировал, что он не видит оснований для того, чтобы сотрудники европейских стран оставляли свои учреждения. Такое же заявление сделала Япония.

Контекст

Ряд государств сообщил о планах эвакуировать своих диппредставителей или сократить миссии в Украине.

Это произошло после того, как Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Госдепа и считают его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, посольство
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