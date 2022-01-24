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Минздрав прогнозирует двукратное увеличение случаев COVID-19, чем осенью

Минздрав прогнозирует двукратное увеличение случаев COVID-19, чем осенью

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года. Об этом во время брифинга по итогам заседания СНБО заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Цитата

"Если у нас будет расти количество вакцинированных и будем увеличивать бустерную вакцинацию, так и основной курс прививок, то эту волну, несмотря на большое количество случаев, которая прогнозируемо будет в Украине, мы пройдем более спокойно чем две предыдущих. Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев, по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре", - заявил Ляшко.

Детали

В то же время министр заявил, что количество госпитализаций и смертей будет меньше, поскольку возросло количество иммунизированных благодаря вакцинации.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 января, - почти 13 тысяч, меньше, чем накануне, однако традиционное снижение показателя на выходных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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