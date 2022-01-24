Кибератака: пострадало более 20 сайтов госвласти, 6 из них нанесен значительный ущерб

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за хакерской атаки пострадало 22 сайты органов государственной власти, из них шестью был нанесен значительный ущерб информационным системам. Об этом сообщил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"На сегодня установлено, что от атаки пострадало 22 сайты органов государственной власти, из них шестью был нанесен значительный ущерб информационными системами. 70 сайтов были отключены по указанию наших сотрудников и Службы безопасности Украины", - рассказал Щиголь.

Детали

По его словам, завтра Госспецсвязь планирует опубликовать технический анализ по кибератаке.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети распространялось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что "все ваши личные данные были загружены в общую сеть".

Работа атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, отмечали в СБУ и Минцифре.

Правительственные эксперты нашли "русский след" в хакерской атаке на украинские сайты. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в Украине стоит группа хакеров, связанная с белорусской разведкой.

В Минцифре сообщили, что все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.