Исследование: магний помогает иммунной системе бороться с раком

КИЕВ. 24 января. УНН. Уровень магния в крови определяет способность иммунной системы бороться с раковыми клетками. К такому выводу пришли швейцарские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал Science Direct.

Детали

Так, специалисты провели исследование и установили, что магний в кровотоке позволяет Т-клеткам (Т-лимфоциты, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе) нацеливаться на аномальные или инфицированные клетки.

“Т-клетки могут эффективно устранять аномальные или инфицированные клетки только в том случае, когда среда обитания богата магнием. В частности, магний важен для работы поверхностного белка Т-клеток — LFA-1. Он действует как место стыковки и выполняет главную роль в активации Т-клеток.

Напротив, в неактивном состоянии этот стыковочный сегмент имеет изогнутую форму и не может эффективно связываться с инфицированными или аномальными клетками”, — объясняет профессор факультета биомедицины Базельского университета

Кристоф Хесс.

Данное исследование может стать важным открытием для современной иммунотерапии рака, убеждены ученые. Предлагаемые ими методы лечения направлены на мобилизацию иммунной системы, в частности цитотоксических Т-клеток. На экспериментальных моделях исследователи показали, что иммунный ответ Т-клеток против раковых клеток усиливался за счет увеличения локальной концентрации магния в опухолях.

“Чтобы подтвердить это наблюдение клинически, мы сейчас ищем способы целенаправленно увеличить концентрацию магния в опухолях”, — добавил Хесс.

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