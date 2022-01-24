На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны ВСУ - Резников

КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Согласно предписанию этого закона, у нас происходит на сегодня формирование первой очереди Сил территориальной обороны в условиях мирного времени. Хочу напомнить, что согласно предписанию того закона, численность Вооруженных сил Украины была увеличена на 11 тыс., из которых 10 тыс. — это Силы территориальной обороны и 1 тыс. силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления. На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны”, — рассказал Резников.

Детали

По его словам, на сегодня сформировано четыре региональных управления.

“Так же как и Вооруженных сил Украины по другим видам командования, а именно Восток, Запад, Юг, Север. Сегодня уже сформировано в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов и у нас еще будет 25 бригад. На сегодня все пограничные области, в которых находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени уже сформированы на 70%, что позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи”, — отметил Резников.

Дополнения

В составе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион — одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы Об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины в июле.

Также Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.