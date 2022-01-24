Украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на оплату коммунальных услуг

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине планируют расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка” и позволить людям в возрасте от 60 лет тратить полученные средства на оплату коммунальных услуг. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“В течение февраля мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг”, — заявил Зеленский.

Напомним

2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.

8 декабря его подписал Президент.

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