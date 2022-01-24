КИЕВ. 24 января. УНН. Штамм "омикрон" обнаружен уже в 17 областях Украины, но он пока не доминирует в Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на селекторном совещании по распространению COVID-19, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных на COVID-19.

Штамм “Омикрон” обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем за такой же количества новых случаев при штамме “Дельта” в прошлом году осенью. Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности, благодаря увеличению количества вакцинированных. По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее чем 25% жителей.

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Напомним

В Украине зафиксировано уже 3,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 января, - почти 13 тысяч, меньше, чем накануне, однако традиционное снижение показателя на выходных.