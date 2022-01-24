США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины

КИЕВ. 24 января. УНН. Пентагон в кризисной ситуации вокруг Украины привел около 8,5 тысяч военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности. Об этом заявил официальный представитель Джон Кирби, передает УНН.

Цитата

“Министр обороны Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию... Их численность достигает 8,5 тысяч”, — заявил Кирби.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, небезопасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что количество российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалось стабильным, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Напомним

Ранее сообщалось, что США рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.