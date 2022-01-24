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Вспышка коронавируса стала причиной переноса матча “Киев-Баскета” в Кубке Европы ФИБА

Вспышка коронавируса стала причиной переноса матча “Киев-Баскета” в Кубке Европы ФИБА

КИЕВ. 24 января. УНН. Матч “Киев-Баскета” против бельгийского “Антверпа” во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, который должен был состояться 26 января, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил украинский клуб, передает УНН.

Детали

Причина переноса — вспышка коронавируса в столичной команде. Очередное тестирование команды выявило четыре положительных результата среди игроков и один — среди тренерского состава.

В частности, положительные тесты у Бернарда Томпсона, Джеффа Гарретта, Эйвери Вудсона и Андрея Войналовича. Также заболел и ассистент главного тренера Алексей Рубан.

Таким образом, следующий матч киевляне должны сыграть 30 января на выезде против “Тернополя”, а в Кубке Европы ФИБА — 2 февраля против “Реджани”.

Дополнение

Другой матч этой группы между “Реджаной” и “Крайльсхаймом” тоже перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок.

Источник: УНН
Теги: спорт, Коронавирус
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