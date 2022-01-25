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Украинцы завоевали четыре медали турнира по каратэ в Париже

Украинцы завоевали четыре медали турнира по каратэ в Париже

КИЕВ. 25 января. УНН. Четыре медали получила сборная по каратэ медали на турнире “Paris Open-2022”, который завершился в столице Франции, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ в Facebook.

Детали

“Золото” в весовой категории до 55 кг выиграла Анжелика Терлюга. В весовой категории до 50 кг второй стала Юлия Палашевская. Бронзовые награды в активе Аниты Серегиной (до 61 кг) и Олега Пащенко (до 75 кг).

Возглавили рейтинговую таблицу хозяева соревнований — французы (31 медаль).

Справка

Не смотря на то, что “Paris Open” потерял статус Премьер-лиги и невключений в календарь WKF в 2022 году, конкуренция на татами была высокая — оценить свои силы приехали действующие лидеры рейтингов и призеры Олимпийских игр. Всего соревновались 464 атлета из 52 стран мира, в том числе 21 украинца.

Источник: УНН
Теги: спорт
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