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Пентагон: ракеты Javelin скоро прибудут в Украину

Пентагон: ракеты Javelin скоро прибудут в Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. США продолжат поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборонную помощь. На днях ожидается поставка противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

Детали

На днях ожидается поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin.

“Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США”, — заявил Кибри, отвечая на вопросы журналистов.

Также он подчеркнул, что это далеко не последняя помощь Украине.

“Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет”, — подчеркнул Кибри.

Добавим

В декабре по инициативе президента США Джо Байдена принят пакет об оборонной помощи Украине.

Напомним

В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США.

Источник: УНН
Теги: Украина, Пентагон, ракета
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