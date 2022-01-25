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25 января 2022, 02:15 • Юлиана Росковинская • 12045
Американский военный самолет аварийно сел в Южно-Китайском море
КИЕВ. 25 января. УНН. Американский истребитель F-35C совершил аварийную посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Подчеркивается, что пилот “благополучно катапультировался из самолета и был эвакуирован с помощью военного вертолета”.
Трем из сотрудников требовалась эвакуация в больницу в Маниле, а четверым оказали помощь на борту авианосца.
Состояние всего эвакуированного персонала оценивается как стабильное.
Инцидент произошел во время “обычных полетов” в Южно-Китайском море. Причина “несчастного случая в полете” сейчас расследуется.
Напомним
Британский военный корабль столкнулся с российской субмариной.
Источник: УНН
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