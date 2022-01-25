Американский военный самолет аварийно сел в Южно-Китайском море

КИЕВ. 25 января. УНН. Американский истребитель F-35C совершил аварийную посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подчеркивается, что пилот “благополучно катапультировался из самолета и был эвакуирован с помощью военного вертолета”.

Трем из сотрудников требовалась эвакуация в больницу в Маниле, а четверым оказали помощь на борту авианосца.

Состояние всего эвакуированного персонала оценивается как стабильное.

Инцидент произошел во время “обычных полетов” в Южно-Китайском море. Причина “несчастного случая в полете” сейчас расследуется.

Напомним

Британский военный корабль столкнулся с российской субмариной.