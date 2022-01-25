Гвардиола рассказал о готовности Зинченко к возвращению на поле

КИЕВ. 25 января. УНН. Главный тренер английского “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о состоянии здоровья футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

Цитата

“Зинченко пока не готов играть”, — так Гвардиола прокомментировал состояние дел Зинченко.

Детали

В этом году украинец еще не играл из-за проблем со здоровьем. В последний раз он появлялся на поле 26 декабря прошлого года, когда “Манчестер Сити” победил дома “Лестер Сити” со счетом 6:3.

Сейчас у клубов АПЛ продолжается запланирована пауза, а свой следующий официальный матч команда Зинченко проведет 5 февраля, когда в рамках 1/16 финала Кубка Англии в Манчестер приедет представитель Чемпионшипу (второй дивизион чемпионата Англии) “Фулхэм”.

Контекст

“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ.