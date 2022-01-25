КИЕВ. 25 января. УНН. В Великобритании отменят обязательное тестирование для туристов, которые уже имеют две дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что правило начнет действовать с 11 февраля. С этого момента те, кто будет въезжать в страну, имея две дозы вакцины, могут не делать тестирование при въезде.

Правительство заявило, что это увеличит количество туристов и позволит самим британцам меньше тратиться при возвращении домой из путешествий.

Правило будет действовать для всех лиц старше 12 лет. Также Британия начнет признавать сертификаты еще из 16 стран, включая Китай и Мексику. В целом Британия признает сертификаты из 180 стран и территорий.

По информации СМИ решение правительства было вызвано кризисом в туристическом секторе. Некоторые авиакомпании заявили о полной поддержке такому решению.

Напомним

ВОЗ предполагает, что Европа приближается к завершающей фазе пандемии.