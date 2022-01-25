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В Индии произошла вспышка Omicron

В Индии произошла вспышка Omicron

КИЕВ. 25 января. УНН. В Индии произошла вспышка штамма коронавируса Omicron. В стране наблюдается рост количества больных и госпитализаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В последнюю неделю в Индии наблюдается рост заболеваемости. За последние сутки, по данным Минздрава, в стране заразилось 306 064 человека.

Отмечается, что последние четыре дня больных было на 8% больше.

“Смертность составила 439 человек, что является самым низким показателем за пять дней”, — говорится в сообщении.

В отчете индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 отмечается, что Omicron стал доминирующим во многих городах Индии.

Напомним

В Великобритании отменят обязательное тестирование для туристов.

Источник: УНН
Теги: Индия, Коронавирус
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