В Индии произошла вспышка Omicron

КИЕВ. 25 января. УНН. В Индии произошла вспышка штамма коронавируса Omicron. В стране наблюдается рост количества больных и госпитализаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В последнюю неделю в Индии наблюдается рост заболеваемости. За последние сутки, по данным Минздрава, в стране заразилось 306 064 человека.

Отмечается, что последние четыре дня больных было на 8% больше.

“Смертность составила 439 человек, что является самым низким показателем за пять дней”, — говорится в сообщении.

В отчете индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 отмечается, что Omicron стал доминирующим во многих городах Индии.

Напомним

В Великобритании отменят обязательное тестирование для туристов.