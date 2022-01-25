Из-за COVID-19 группа Måneskin отложила тур по Европе

КИЕВ. 25 января. УНН. Итальянская рок-группа Måneskin перенесет все концерты, запланированные на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Måneskin.

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“Привет, ребята, нам очень жаль, но вынуждены сообщить, что нам придется отложить все туры 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19. Нам очень жаль”, — говорится в сообщении.

Детали

Основной причиной стали карантинные требования, которые вводят страны на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

“Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их соблюдать, потому что мы должны давать наши концерты в полной безопасности для всех”, — отмечают музыканты.

Музыканты поблагодарили фанатов за поддержку и терпение, а также надеются, что будут знать новые даты выступлений не позднее 1 марта 2022 года.

“Все шоу под открытым небом, включая Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro и фестивали, все еще подтверждены. Пожалуйста, найдите всю необходимую информацию в наших историях. Спасибо вам всем”, — подчеркнул гурт.

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