Макрон проведет переговоры с Зеленским

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Елисейский дворец, передает УНН.

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“Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, как и раньше полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, что беспокоятся о своей безопасности”, — сообщили в Елисейском дворце.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.